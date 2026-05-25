Горя бивша фабрика в Северна Македония (ВИДЕО)

Горя сградата на бившата фабрика на Decor Tex в Радовиш. Пожарът към момента е овладян, съобщава Скопје1.мк, позовавайки се на Центъра за управление на кризи. „Неофициално научихме, че пожарът е овладян, но всички пожарни автомобили все още са на място. Очаква се той да бъде напълно локализиран“, съобщиха от Центъра за управление на кризи.

В потушаването на пожара са се намесили всички екипи от Териториалната пожарна служба Радовиш, а на помощ са пристигнали и пожарникари от Струмица и Доброволната пожарна служба от Конце.

Имало е запалими материали

По-рано беше съобщено, че пожарът е обхванал склад в бившата текстилна фабрика, в който са се помещавали производствено помещение, машини и голямо количество запалими материали.

„В рамките на по-малко от три минути от сигнала за пожара нашият екип беше на мястото. Всички пожарникари бяха незабавно мобилизирани, съобщиха от пожарната служба в Радовиш.

Разследва се причината за пожара

Официалната информация все още не е установила причината за пожара. Компетентните служби трябва да установят първоначалния източник, обстоятелствата, при които се е разпространил пожарът, и мащаба на материалните щети по сградата. Министерството на вътрешните работи информира, че е извършена проверка от екип на Дирекция „Вътрешни работи" в Радовиш. За събитието са уведомени прокурор от Окръжна прокуратура в Радовиш, както и инспектор по пожарната безопасност, което означава, че делото продължава чрез институционална проверка, а не се ограничава само до първоначална информация на терен. Бившият "Декортекс" остава във фокуса на местната общественост, тъй като пожарът е обхванал пространство, в което са се намирали машини и суровини, а окончателната картина на причините и щетите ще зависи от огледа и допълнителните официални констатации, допълва "Рацин".