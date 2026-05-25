Журналист от Балканите: САЩ изоставят надзора на региона

За промяна на американската политика в Западните Балкани и като цяло в региона пише за хърватсккото издание "Индекс" Ратко Кнежевич, станал известен покрай разкриването на бившия черногорски премиер Мило Джуканович в тютюнева афера. Кнежевич се позовава в твърдението си за промяна в американската политика региона на последния доклад на Държавния департамент на САЩ до Конгреса.

Авторът изтъква, че този доклад съдържа изречение, което би доминирало дипломатическите заглавия във всяка друга епоха: "Съединените щати на практика изоставят дългогодишната си политика на „изграждане на нации“ и постоянен международен надзор над региона. На негово място е поставена по-студена, по-транзакционна доктрина, фокусирана върху стратегическата стабилност, енергийната сигурност и геополитическата конкуренция с Русия и Китай - но също така и върху много по-агресивни мерки срещу организираната престъпност, която метастазира чрез слабите институции на Балканите в продължение на десетилетия".

Краят на ерата на външното управление

Според Кнежевич за тези, които следят Балканите от войните през 90-те години на миналия век, значението на тази промяна е огромно.

Медията изтъква, че в продължение на почти три десетилетия западната политика спрямо Балканите се основавала на предположението, че регионът се нуждае от постоянно външно управление - политическо, институционално и дори психологическо. "Индекс" дава за пример Босна и Херцеговина, която "се превърнала в най-ясния символ на тази доктрина: международно контролирана държава, поддържана чрез сложна архитектура на чуждо опека, наложени реформи и дипломатическа интервенция".

Според Кнежевич новата реторика от Вашингтон подсказва, че САЩ вече не вярват, че подобен модел е устойчив, ефективен - или дори стратегически релевантен.

Акцентът сега

Акцентът сега се измества към стабилност, вместо към социално инженерство; към енергийни коридори, вместо към безкрайни конституционни експерименти; и към овластяване на местните политически играчи, вместо към увековечаване на международната зависимост, пише още Кнежевич в своята аналитична статия за "Индекс".

Според него това не е изолационизъм, а предефиниране на приоритетите, нито пък отдръпване.