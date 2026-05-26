Черна гора е готова на всичко: Пътят ни към ЕС минава през Загреб

"Черна гора е напълно наясно, че пътят ѝ към ЕС също минава през Загреб и е готова да разреши откритите въпроси с Хърватия в най-добрия интерес на двете страни и общото им бъдеще", заяви министърът на външните работи Ервин Ибрахимович в пратформата Х, предаде хърватската медия "Индекс". „Официална Подгорица непрекъснато показва готовността си да разреши всички въпроси, които обременяват отношенията ни, в най-добрия интерес на двете страни и тяхното общо бъдеще“, написа Ибрахимович в X.

Potpuno svjesni da naš put ka Evropskoj uniji, između ostalog, vodi i preko Zagreba, zvanična Podgorica u kontinuitetu demonstrira spremnost da, u najboljem interesu obje države i zajedničke budućnosti, rješava sva pitanja koja opterećuju naše odnose.



Той подчерта, че е абсолютно отдаден на това, откакто пое поста министър на външните работи на Черна гора, с пълната подкрепа на премиера и неговите колеги.

Проблеми от десетилетия

В публикацията Ибрахимович напомни, че Черна гора е изправена пред проблеми с Хърватия, които са открити от десетилетия.

„Това поколение политици в Черна гора, макар и да не е отговорно за появата им, има задължението да ги разреши успешно, за да могат двете съседни и съюзнически държави да изградят отношенията си върху здрави основи и да бъдат изцяло ориентирани към бъдещето.“

Хърватия и Черна гора имат спорове относно изчезналите лица по време на Отечествената война, въпросът за обезщетенията за затворниците в концентрационните лагери и спорът за учебният кораб „Ядран", който остава след разпадането на Югославия. Междувременно Хърватия настоява за позитивно отношение към хърватското национално малцинство, включително връщане на имущество. Сред точките е разрешаването на въпроса за границите по море, близо до полуостров Превлака. Загреб очаква военнопрестъпниците да бъдат преследвани по съдебен ред и да бъде решен въпросът за изчезналите лица, както и гаранции за запазване на паметната плоча на бившия военен лагер в Морине. Спорно е и новото име на плувния басейн в Котор, който сега носи името на Зоран Гопчевич , бившият надзирател на гореспоменатия лагер. Всичко това беше изброено като отворени въпроси от страна на Хърватия в неофициален документ до Черна гора през декември 2024 г.ОЩЕ: Докато защитава Северна Македония: Хърватия бави Черна гора за ЕС