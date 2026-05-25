Глас от Куманово: Македонците и сърбите имаме едно ДНК (ВИДЕО)

За липса на разлика между македонския и сръбския народ, което е доказано на 96% чрез ДНК анализ, обяви мъж по време на митинга в македонския град Куманово в подкрепа на сръбския президент Александър Вучич. Думитке му са казани за сръбската Happy TV. Видеото на гражданина се разпространява в социалните мрежи и предизвиква вълна от спорове и подигравки в коментарите. Мъжът обаче не спомена какво изследване цитира.

Гръцко изследване казва друго

Припомняме, че наскоро в България стана популярно изследване от 2020 г. на професора по генетика Константинос Триантафилидис. Той е публикувал своето изследване в книгата "Генетичната история на гърците", според която населението в Република Северна Македония има най-голямо сходство с българските гени, а не със сръбските или гръцките.

Книгата на Триантафилидис не само че е достъпна за средностатистическия читател, интересуващ се от произхода на гърците, но и доказва произхода на населението на нашата югозападна съседка и оборва тяхната опорка, че българите са татари или монголи, както и че съвременните македонци са потомци на Александър Македонски.

Българите и населението в Република Северна Македония са част от изследването на автора, тъй като той сравнява гените на гърците с останалите балкански народи. По-важната част от изследването е, че славяните от Република Северна Македония, които са най-голямата етническа група, са генетично групирани с българите.