Стрелецът от Атина откри огън на второ място (ВИДЕО)

След като откри огън в офис за социално осигуряване в гръцката столица Атина и избяга, въоръженият мъж стреля и в съдебна палата в центъра на града, ранявайки няколко души, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на властите. Гръцките медии съобщават, че става въпрос за 89-годишен мъж, който е бил въоръжен с пушка. При първата стрелба е ранен един служител на агенцията, а в съдебната палата са ранени най-малко трима души, съобщи полицията. Всички пострадали са откарани в болницата на Червения кръст, където получават лечение за различни наранявания на краката.

Зарязал е пушката си при последното бягство

Заподозреният е избягал от последното си местопрестъпление, оставяйки ловната си пушка. Малко след нападението съдебната палата е била евакуирана.

И на двете местопрестъпления е имало засилено полицейско присъствие, докато властите разследват обстоятелствата около двете нападения.

Мотивът беше неясен.

Реакции от властта

Министърът на труда и социалното осигуряване Ники Керамеус, която е в Истанбул на среща на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), изрази съчувствие към служителката на EFKA, ранена при първото нападение. „Мислите ни са с ранената служителка. Подкрепата ни ще бъде всеобхватна", каза тя, добавяйки, че остава във връзка с ръководителя на EFKA и полицията, тъй като постъпва нова информация за нападението.