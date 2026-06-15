Македонска медия за доклада Вайц: България е разстроена

Българските евродепутати имат по-малко от месец, за да мобилизират големите европейски семейства и да защитят мястото на Втория протокол в резолюцията, за да предотвратят изместването му от Доклада за Македония, който ще бъде представен на пленарната сесия на Европейския парламент на 6 юли. Това произтича от статии в българските медии, в които според македонската медия "Рацин", е очевидно, че България е разстроена, защото няколко дни след приемането на текстовете от Комисията по външни работи, комисията на Европейския парламент, докладчикът Томас Вайц, е внесъл официално предложение за нова поправка.

Според медията с изменение 3 той настоява за пълното заличаване на параграф 73 от текста на бъдещата резолюция. Зад тази привидно строго техническа процедура се крие политическа маневра: ако изменението бъде прието, текстът няма да споменава конкретно Втория протокол между България и Северна Македония, в който се предвижда вписване на българите в македонската конституция.

Проблемът за България е, че с искането за заличаване на параграф 73, австрийският евродепутат продължава атаката си срещу Втория протокол. ОЩЕ: Засега: Скопие не успя в лобизма срещу вписването на българите в македонската конституция

Целта на Скопие

Северна Македония се опитва да вкара заместител в същността на дебата, опитвайки се да сведе документа само до незначителни исторически спорове, за да оправдае заличаването му.

За българския политически елит Вторият протокол, за разлика от свободните тълкувания според тях, е официално написан като част от Преговорната рамка на ЕС за Скопие и прилагането му е правно обвързващо.

В комисията AFET първоначалното предложение на Вайц (Изменение 108), с което той открито се опита да постави под въпрос статута пред правната служба на Съвета, не успя и беше отхвърлено.

Този път, като иска заличаването на целия параграф 73, докладчикът се опитва да премахне споменаването на Втория протокол от окончателната резолюция.

Готови били за реванш, оставали в играта

Според "Рацин" за София новата поправка на Вайц показва, че Северна Македония остава „в играта“ и е готова за реванш. Македонската дипломация изведе провала в AFET на следващото, решително ниво - в пленарната зала на 6 юли. ОЩЕ: "Успехът" на македонската дипломация: Какво точно стана с предложението на Вайц за македонските българи?