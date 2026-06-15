Гъст черен дим се простира над Белград

Гъст черен дим се простира над сръбската столица Белград, като той се вижда от много части на града, а причината е голям пожар в търговски център "Енджуб" в Нови Белград, предаде Радио и телевизия на Сърбия. Пожарът е избухнал около 18.00 часа местно време във вчерашния ден, като към момента няма информация за пострадали. Както Радио и телевизия на Сърбия научи неофициално, горят няколко магазина и покривът на търговски център. На място има около 40 пожарникари с десет цистерни. Интервенцията е в ход.

Жителите на близките сгради бяха предупредени да затворят прозорците си, пише още сръбската медия. ОЩЕ: Палеж на гуми едва не доведе до огромна трагедия в "Младост 3" (СНИМКИ)

Скорошни пожари в Белград

Припомняме, че в началото на месец юни пожар избухна в пакистанското посолство в сръбската столица Белград. Пожарът тогава беше възникнал на последния етаж на посолството. Пожарникарите са овладели пожара и на последния етаж на посолството се виждаше само дим.

Движението в района на пожара е било силно задръстено. Причината е, че едната лента за движение е блокирана от пожарни коли в посока Дедине. Движението в района е било забавено в посока центъра на сръбската столица. ОЩЕ: Пожар в Белград: Ето кое посолство се запали (ВИДЕО)