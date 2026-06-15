Срив на граничните системи в Гърция: Потърпевши са туристите от Балканите

Туристите от Балканите, все още сънени, чакат с часове своя ред на граничния пункт Евзони със Северна Македония. Търсейки сянка до туристическите автобуси, те стоят с паспорти и бутилки вода в ръка. Туристите, повечето от които от Сърбия, Северна Македония, Косово и Черна гора, бяха тръгнали на разсъмване от страните си именно за да избегнат дългите задръствания на гръцката граница, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Причината: Новата система за ЕС

Вече дългите времена на чакане се увеличиха драстично през последния месец и половина поради въвеждането на новата Система за влизане/излизане (EES) на Европейския съюз, която започна да функционира на гръцките летища и други входни пунктове на 10 април като част от по-широка европейска инициатива. Системата замества традиционните паспортни печати с биометрична регистрация, базирана на лицеви снимки и цифрови пръстови отпечатъци за граждани на трети страни.

На граничния пункт Евзони тази процедура е увеличила времето за всяка проверка от 20-30 секунди на 2-3 минути за всяко лице.

Сърбите са много ядосани

Седнала на бетонна преграда, Боена, сръбска туристка, чака повече от два часа. Тя сочи звездите на табелата на Европейския съюз, повдигайки вежда. „Не сме в ЕС. Какво можем да направим?“, казва тя горчиво.

Тя е посещавала Гърция всяко лято през последните 40 години, казва тя. Свикнала е с неудобствата на границата, но днес, като се има предвид, че е все още началото на юни, те надминават всяко предишно преживяване. „Ние, сърбите, сме много ядосани. Не е редно това, което се случва!“

Шестдесет и седем годишният Николас от Северна Македония също е огорчен. „Можех да отида в Албания. Но идвам в Лептокария през последните 30 години. Това е нашият втори дом“, казва той пред „Катимерини“. ОЩЕ: Внимание: В Гърция глобяват български шофьори и им взимат книжката за 20 дни