Убила мъчително снаха си: Две години по-късно издъхна мистериозно в затвора

Леджиба Равлич, която беше осъдена на 45 години затвор за утежненото убийство на снаха си Нермина Краина на 28 юни 2024 г. в квартал Пофаличи в Сараево, почина в затвора Игман (KPZ), съобщи босненския портал Klix.ba. Директорът на затвора в Сараево, Муниб Исакович, потвърди тази информация пред босненската медия.

„В петък, 12 юни 2026 г., в сутрешните часове в килията за арест на затвора Игман в Сараево почина задържаната Леджиба Равлич, родена през 1948 г. На 8 юни тя беше преместена от затвора Зеница в затвора Сараево с линейка, тъй като беше в тежко здравословно състояние - неподвижна“, каза Исакович.

Той посочи, че Равлич е била в килия с още двама души и че е била обявена за мъртва от спешните служби.

Полицейското управление в Илиджа е уведомено за инцидента, което е информирало компетентния прокурор от Кантоналната прокуратура в Сараево за провеждане на разследване на място, което е извършено в деня на смъртта. Официалната причина е естествена смърт.

Жестокото убийство на снахата

Обвинителният акт обвинява Леджиба и синът в психическо и физическо малтретиране на съпругата му и в крайна сметка в убийството ѝ в апартамент в сараевския квартал Пофаличи от средата на май до 28 юни 2024 г., допълва хърватската медия "Индекс".

Те ѝ отказват всякаква комуникация с външния свят, унищожават мобилния ѝ телефон и ѝ забраняват да напуска апартамента.

"Измъчвали са я с глад, отрязвали са ѝ косата, връзвали са ѝ ръцете, за да не може да се съпротивлява. Те са я малтретирали сексуално и са ѝ нанесли над 100 наранявания, включително ухапвания, изгаряния, фрактури и наранявания в гениталната област. Тя е починала от получените наранявания“, се казва в обвинителния акт.

Тялото на жертвата е било в апартамента в продължение на дни.

За да прикрият миризмата, Горан и Леджиба са използвали различни видове освежители за въздух и ароматни свещи. ОЩЕ: Заради честта: Чеченец накара дъщеря си да изкопае гроб и я застреля? (СНИМКИ)