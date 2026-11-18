На откриването на Форума за разширяване на Европейския съюз в Брюксел беше изпълнена сръбската патриотична песен „Ой, Косово, Косово“, която предизвика остри реакции от представители на Прищина, предаде черногорското издание "Победа". Те поискаха обяснение от Европейската комисия и комисаря по разширяването Марта Кос.

Песента беше изпълнена по време на музикалната програма, с която бе открит двудневният форум „По-широка Европа - по-силна Европа“ в неделя вечерта. Изпълненията бяха на словенската група „Kopabanda“ и Младежкия оркестър на Западните Балкани, който обединява музиканти от Сърбия, Албания, Северна Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина и Косово.

Scandalous: Serbian nationalist song against Kosovo performed on the eve of the EU Enlargement Forum, led by Marta Kos https://t.co/WyChQI8Gg8 — Muhamet Hajrullahu (@MetiHajrullahu) November 15, 2026

"Политическо неприемливо", според Прищина

Изпълнението на песента предизвика недоволство сред представители на Прищина, които оцениха, че съдържанието ѝ е политически неприемливо на събитие, посветено на разширяването на Европа и регионалното сътрудничество.

Агрон Байрами, главният преговарящ на Прищина в диалога с Белград, беше сред първите, които реагираха. Той заяви в социалната мрежа X, че изпълнението на сръбската песен е неприемливо и поиска обяснение от Европейската комисия. Байрами твърди, че песента промотира политически искания относно територията на Косово и че изпълнението ѝ не е в съответствие с целите на събирането, посветено на разширяването на ЕС, единството и добросъседските отношения. Той поиска от Европейската комисия и комисар Марта Кос да обяснят как е бил подбран и одобрен репертоарът.

Подробности за песента

Песента „Са Косова зора свиће“, известна още с рефрена „Ой, Косово, Косово“, не е традиционна народна песен, както често се смята.

Според наличните данни, тя е композирана през 1989 г., по случай 600-годишнината от Косовската битка.

Авторът е композиторът Любомир Манасиевич, а песента през годините е станала разпознаваема в сръбския патриотичен музикален репертоар, т.е. на сръбския шовинизъм. ОЩЕ: Първо в Украйна, а после в Косово: Мрежа за вербуване в руската армия на Балканите примамва с "изкушения"