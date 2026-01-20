Светият Дух отстъпва място на шпионажа в Руската църква

Атака срещу Вселенския патриарх Вартоломей разкрива, че в Московската патриаршия „благодатта на Светия Дух отстъпва място на шпионажа“, казва гръцкия старейшина митрополит Емануил Халкидонски пред гръцкото издание Kathimerini, посочвайки, че се навлиза в нова ера. Според него дискусията се е отклонила опасно от синодалните решения, свещените канони и истинския църковен етос и сега се отнася до „служби“ и светски механизми, демонстрирайки абсолютната секуларизация и пълното отчуждение на църковния ум.

Думите му идват след като Руската служба за външно разузнаване (СВР) нарече Вселенския патриарх Вартоломей "антихрист" и "въплъщение на дявола", който бил агент и ръководен от британските разузнавателни агенции.

Руската църква - основен механизъм за пропаганда

"Основният проблем, до който води тази ситуация, е превръщането на Църквата в откровен механизъм на пропаганда, нещо, което е ужасяващо, ако се разглежда от богословска гледна точка, защото когато благодатта на Светия Дух отстъпва място на шпионажа, тогава еклезиологията отстъпва място на геополитическата целесъобразност", отбелязва митрополит Емануил Халкидонски.

Крайнияте зик на Русия срещу Вартоломей

Според митрополит Емануил крайният характер на езика се дължи на пълната липса на богословски контранаратив, тъй като насилието, независимо дали е упражнявано вербално или физическо, винаги е убежище на паниката и слабостта.

"Говори се за „неонацисти“ и „агенти“ – много тежки думи, които се хвърлят без страх от Бога, докато може би липсата на истински враг е наложила измислянето на цели за постигане на сплотяване на вътрешната аудитория. Същността се крие в изграждането на въображаем враг, а Вселенският патриарх е идеалният „опонент“ за тях, защото неговото вселенско измерение и обхват го правят по дефиниция непоносимо ярък според техните собствени стандарти", смята още той. ОЩЕ: С опорка "православие": Русия атакува с всички сили патриарх Вартоломей