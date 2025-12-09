Любопитно:

Започнаха да се задушават в банята: Две деца се отровиха с въглероден оксид

09 декември 2025, 14:02 часа 200 прочитания 0 коментара
Две деца са се отровили с въглероден оксид в околностите на хърватския град Нашице са се отровили с въглероден оксид, поради което са били преместени в болницата, където са под наблюдение, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на полицейското управление в Осиек-Бараня. Сигналът бил подаден от майката снощи около 21.30 часа. Тя се оплакала, че децата ѝ на три и шест години са започнали да се задушават, докато ги къпе.

Как се стигнало до отравянето?

Децата са били спешно транспортирани до Окръжната болница в Нашице, където са били прегледани и под наблюдение. Разследването е установило, че децата са се отровили с въглероден оксид поради използването на т.нар. принудителна вентилация или кухненски абсорбатор.

Според полицията, абсорбаторът е изсмукал кислород от пространството, което е довело до повишена концентрация на въглероден оксид в банята, където едновременно е работил газов бойлер.

Подобен случай през октомври

Припомняме, че в края на октомври шестчленно семейство, включително 36-годишна жена, 40-годишен мъж и четири непълнолетни деца, са получили отравяне с въглероден окис в семейния си дом в хърватското село Бабичи близо до Умаг. Всички те са били откарани в болница в Пула, след като полицията в Умаг е получила сигнал за инцидента вчера.

Според първоначалната информация семейството се е нанесло в къщата предния ден и същата вечер са запалили огън в печката на дърва. Поради дефектен комин, който е бил запушен от гнездо на стършели, в къщата е започнал да навлиза токсичен газ, което е довело до отравяне. ОЩЕ: Стършели запушили комина: Шестчленно семейство се отрови с въглероден оксид

Деница Китанова
