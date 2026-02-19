Войната в Украйна:

Тревога в Гърция заради земетресение в Пелопонес

19 февруари 2026, 9:54 часа 370 прочитания 0 коментара
Тревога в Гърция заради земетресение в Пелопонес

Земетресение с магнитуд от 4,4 по скалата на Рихтер е било регистрирано тази сутрин на полуостров Пелопонес в Южна Гърция. Това съобщиха местни медии, включително гръцката държавна телевизия ЕРТ. Трусът, който е станал в 6:53 ч. сутринта, е предизвикал безпокойство сред жителите на района.

По данни на гръцкия Институт по геодинамика епицентърът на земетресението е бил на 9 км западно от селището Гаргалиани в югозападната част на полуострова в област Месиния. Дълбочината на огнището се оценява на 11,4 км.

Засега няма информация за нанесени щети.

Още: Земетресение разлюля Косово, усетено е и в съседни страни

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Гърция земетресение
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес