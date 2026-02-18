Почина съпругата на осъдения за военни престъпления и геноцид Радован Караджич

Съпругата на осъдения за военни престъпления и геноцид босненски сръбски лидер Радован Караджич – Лиляна Зелен-Караджич, почина днес в Източно Сараево на 81-годишна възраст, съобщи информационната агенция на Република Сръбска СРНА. Лиляна Зелен-Караджич е невропсихиатър по професия, а от 1993 до 2002 г. е била председател на Червения кръст на Република Сръбска, припомня босненската редакция на телевизия Ен1. Родена е през 1945 г. в Сараево, където завършва Медицинския факултет.

Лиляна Караджич е била в списъка на санкционираните лица на OFAC (агенцията в Министерството на финансите на САЩ, която управлява и прилага икономическите и търговски санкции, бел. ред.), поради поведение и изявления в миналото, включително предоставяне на невярна информация за ролята ѝ в избягването на ареста на Караджич, припомня телевизията.

Съпругът ѝ Радован Караджич беше осъден на доживотен затвор през 2019 г. с окончателна присъда от Международния трибунал за военните престъпления в бивша Югославия, който го призна за виновен във военни престъпления, включително геноцида в Сребреница. Караджич бе арестуван през 2008 г. при специална операция на сръбските служби, след като се укрива в продължение на 12 години в Белград под фалшивото име Драган Давид Дабич и работи в частна клиника по алтернативна медицина.

Около 8000 босненски мъже и момчета мюсюлмани бяха убити през юли 1995 г. при клането в Сребреница от босненските сръбски сили – престъпление, класифицирано като геноцид от международното правосъдие. Геноцидът е извършен от членове на армията на Република Сръбска под командването на политическия лидер Радован Караджич и военния командир Ратко Младич, които бяха осъдени на доживотен затвор от Международния съд, базиран в Хага.