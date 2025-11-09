"Трябва да те одерат жив": Балкански министър-председател получи заплашителни съобщения

Премиерът на Хърватия Андрей Пленкович е получил заплашителни съобщения чрез Facebook Messenger, в които му се говори, че трябва да бъде одран жив. Авторът на заплахата се оказа 39-годишен дърводелец, който е задържан и оставен в ареста за 30 дни и срещу него ще бъде повдигнато обвинение, въпреки самопризнанията и последвалите извинения към Пленкович. За случая разказва хърватската медия "Индекс".

Защитата не е доволна от задържането на дърводелеца заради думите му срещу Пленкович. „Смятам, че това е много опасно за едно демократично общество, защото ни връща към принципите на някои минали комунистически режими, когато някой е бил задържан за публично изказана дума, а това със сигурност е голяма крачка назад за демокрацията“, каза адвокат Лидия Хорват.

Пленкович: Никога не приемам тези съобщения лекомислено

След като в петък даде показания по случая, много служители на Общинския съд искаха да се снимат с Пленкович. „Ха, добре, това е добре“, каза той с усмивка на лице след това.

„Това е един от случаите, при които определени хора извършват престъпно деяние на заплаха и въз основа на това се предприемат действия служебно. Като част от тази процедура е необходимо аз, като клиент, да дам изявление", каза той пред RTL Danas . „Никога не приемам тези съобщения лекомислено, ние ги приемаме за действие и процедурата продължава", добави той.