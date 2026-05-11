В ЕС има място за всички държави от Западните Балкани. Това каза днес еврокомисарят по въпросите на разширяването Марта Кос пред журналисти преди началото на заседанието на европейските външни министри в Брюксел.

Очаквам всички тези страни да останат твърдо на пътя към ЕС, добави тя.

Кос обяви, че се обсъжда възможност постепенното присъединяване да включва не само единния пазар, но и сътрудничеството в областта на отбраната.

Тя направи уточнението, че няма решение за спиране на европейските средства за Сърбия.

"Никога не съм казвала за Сърбия, че фондовете са замразени. Демократична Сърбия има място в ЕС. Проверяваме дали страните, получатели на средства, отговарят на изискванията. За Сърбия не сме извършвали плащания след приемането на законовите промени, свързани с правосъдието, но няма официално решение да не се извършват плащания. Очакваме кандидатите за ЕС да не допускат отстъпление в някои отношения", обобщи Кос.

По въпроса с Украйна

Тя изрази очакване първите плащания по заема за Украйна да бъдат направени в следващите седмици. Тези средства ще дадат възможност на Украйна не само да се самоотбранява, но и да пази Европа, посочи еврокомисарят.

Призовавам всички държави от ЕС да започнат възможно най-бързо преговорите с Киев за присъединяване по същество, каза Кос. По нейните думи Украйна е готова да започне да преговаря преди края на юли.

Кос коментира и предстоящите избори в Армения.

"Само гражданите на Армения могат да определят своето бъдеще. Последната среща в Ереван показа по кой път искат да вървят арменците, Европа ще ги подкрепя", заяви Кос.