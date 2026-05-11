Кристиан Шмидт подаде оставка: Кой следи изпълнението на Дейтънското споразумение

Върховният представител в Босна и Херцеговина Кристиан Шмидт, който отговаря за изпълнението на Дейтънското споразумение в Босна и Херцеговина, ще се оттегли след почти пет години в Сараево и след натиск от страна на американската администрация, но възнамерява да остане на поста си, докато не бъде назначен неговият наследник. Новината съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шмидт, бивш германски министър на земеделието и политик от ХСС, планира официално да обяви решението във вторник пред Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, където трябва да представи редовния си полугодишен доклад за ситуацията в Босна и Херцеговина.

Според съобщение от Службата на върховния представител, Шмит „лично е решил да прекрати службата си в осъществяването на мирния процес в Босна и Херцеговина“.

Напускането му идва в период, в който Русия иска дестабилизация на Балканите чрез отмяна на Дейтънското споразумение, което сложи край на войната в Босна и Херцеговина и в момента, в който в самата Босна се появи идея за трета автономна република.

Шмидт поиска да бъде избран наследник

Когато хърватската Hina попита Службата на върховния представител за потвърждение на информацията, те просто заявиха: „Нямаме какво да добавим към изявлението на върховния представител“.

Шмидт поиска от Съвета за прилагане на мирните споразумения (PIC), органът, който наблюдава работата на Службата на върховния международен представител, да започне търсенето на негов наследник. Той е съставен от представители на най-влиятелните западни държави, включва и Турция, като представител на Организацията на ислямската общност и Русия, която замрази работата си в знак на протест срещу участието на Шмидт.

Кремъл твърди, че Шмидт е бил избран незаконно, тъй като процесът на назначаване не е бил осъществен чрез Съвета за сигурност на ООН, какъвто е бил случаят с неговите предшественици. Той не е бил признат дори от представителите на сърбите от Босна и Херцеговина, водени от Милорад Додик.

Обявеното му напускане идва във време на дипломатическо напрежение относно бъдещето на Службата на върховния представител.

САЩ искат наследник, който може да бъде по-добре „управляван“?

Според немският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung - Съединените щати оказват натиск върху Шмит да напусне поста си от месеци и искат да назначат наследник, който би могъл да бъде по-добре „управляван". Вашингтон обаче не може сам да назначи върховен представител без по-широката подкрепа на Съвета за прилагане на мирното споразумение.