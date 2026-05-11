Карантина и в Гърция заради хантавирус

Гръцки пътник, евакуиран от круизен кораб, засегнат от огнище на хантавирус, е поставен под карантина в университетската болница „Атикон“ в Атина. Новината съобщи гръцкото издание Kathimerini. Пътниците бяха евакуирани в неделя от кораба MV Hondius след като той пристигна в Тенерифе. Най-малко шест души, свързани с епидемията на борда на кораба, досега са дали положителни проби за хантавирус, включително петима пътници, които са слезли по-рано, и един американски пътник, евакуиран от кораба, който е дал положителен тест, но остава асимптоматичен.

Пътят на гръцкия пътник

Гръцкият пътник е бил сред 26-те души, прехвърлени в Айндховен, Холандия, в неделя вечерта с холандски евакуационен полет. Оттам той е бил транспортиран до военното летище Елефсина със самолет C-130 на гръцките военновъздушни сили под медицинско наблюдение, преди да бъде транспортиран до болница. Той ще остане под карантина 45 дни в специално подготвена изолационна камера с отрицателно налягане.

"Няма причина за безпокойство", уверяват гръцките власти

В публикация в социалните мрежи, министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис заяви, че пътникът не е проявявал никакви признаци или симптоми на инфекция, добавяйки, че е бил поставен под карантина като предпазна мярка. „Няма абсолютно никаква причина за безпокойство", каза той.