Голямото плаване на мигранти: Гърция спаси над 300 души от морето само за два дни

В Гърция се забелязва голям наплив на мигранти по море. Само за два дни са спасени от "голямото плаване" над 300 души при общо шест инциденти от неделя до понеделник, става ясно от материал на гръцкото издание Kathimerini. Като цяло около 7600 мигранти са пристигнали в Гърция по суша и море от 1 януари, повечето от които идват от Турция.

Гръцкият остров Крит се превърна в основна дестинация за хора от Близкия изток и Африка, търсещи по-добър живот в Европейския съюз, въпреки продължителността и рисковете, които пътуването е свързано. Досега през тази година около 3000 души са достигнали острова, след като са платили на контрабандисти за място на малка лодка, напускаща региона Тобрук в Либия.

Другият път на мигрантите е границата на Гърция пез Еврос. Според данни на Организацията на обединените нации, досега тази година около 2000 души са влезли в страната през границата Еврос.

Напливът започва в неделя

Всичко започва в неделя, когато са спасени над 220 мигранти при четири отделни инцидента.

Държавната телевизия ERT съобщи, че 43 мъже и шестгодишно момче са били спасени от лодка южно от Крит рано в неделя и ще бъдат откарани в Ираклион за предварителна обработка.

По-рано бреговата охрана съобщи, че 33 мъже, шест жени и едно дете са били открити в събота на плажа Трипити на остров Гавдос, където пристигат много лодки с мигранти, успешно завършващи пътуването от Източна Либия.

Само един от тях не е в морето. Двама души са арестувани в североизточния регион Еврос по подозрение, че принадлежат към контрабандни групи, които са събирали мигранти, незаконно преминали сухопътната граница с Турция, и са ги откарвали на запад към Солун. Единият заподозрян е спрян да шофира кола със седем мигранти, притиснати в нея, а другият е имал шест души в превозното си средство.

Ситуацията продължава и в понеделник

Нещата продължават и в понеделник, когато общо 100 мигранти бяха спасени южно от Крит при две отделни операции. В тях е участвал и кораб на граничната агенция на Европейския съюз - Frontex.

Патрулен кораб Frontex спаси 56 мигранти от плавателен съд на 23 морски мили югоизточно от Калой Лименес в регионалното звено Ираклион. Пътниците бяха транспортирани до временен приемен център в Ираклион.

При отделна операция спасителен кораб е взел 44 души от лодка, намираща се на 8 морски мили от плажа Псари Форада близо до Ираклион.