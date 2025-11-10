Любопитно:

10 ноември 2025, 18:03 часа 416 прочитания 0 коментара
В Македония се напъват за македонско малцинство в България, никой съд навън не ги отразява

Медии от Северна Македония (РСМ) в лицето на МРТ, МКД, "Канал 5", "Телма" информират, че в Щип "македонци от страната и съседните държави" са се събрали за 30-ата Всемакедонска среща, организирана от сдружение "Мирка Гинова" и Съюз на сдруженията на македонците и децата бежанци от егейската част на Македония - "Македон". На юбилейната среща са били обсъдени правата на македонците в съседните държави.

Председателят на сдружение "ОМО Илинден" от Сандански, Кирил Тилев, е заявил, че "македонците от Пиринската част на Македония все още нямат основни човешки права – да говорят родния си език и да изучават македонска история". Той е добавил, че на македонците не им е позволено да регистрират сдружения и клубове и те са под постоянен натиск от българските власти.

"Репресирани сме, няма македонци. Един български интелектуалец каза, че са подложени на голям натиск да признаят македонския език и македонската нация, но ако признаят македонската нация днес, утре България ще започне да се разпада... Полицията и българските медии ни омаловажават заради македонизма ни", е казал Тилев.

Историкът Никола Жежов е отбелязал, че "българската пропаганда надхвърля националните граници", като е подчертал: "Свидетели сме, че през последните години се извършва побългаряване на македонците в Албания чрез издаване на паспорти". В този ред на мисли т.нар. съюз "Македон" работел за защита на правата на македонците в Пирин, Беломорието и Мала Преспа. "Съществуването на македонското малцинство се отрича пред очите на цялата международна общност, поради което "Македон" подаде 109 жалби до международни съдилища. Една от тях е за опитите за побългаряване на македонското малцинство в Албания“, е казал председателят на съюза Александър Яневски, който е добавил, че те "за съжаление, не са получили отговор".

Ивайло Ачев
