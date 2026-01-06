Кабинетът подаде оставка:

Военни и киберслужби ще разследват проблемите с полетите в Гърция

06 януари 2026, 12:29 часа 321 прочитания 0 коментара
Военни и киберслужби ще разследват проблемите с полетите в Гърция

Гръцките власти създадоха специална комисия на високо ниво, която да определи точните причини за прекъсването на комуникациите на контрола на въздушното движение в района за полетна информация (FIR) на Атина, предаде гръцкото издание Kathimerini. Според министерството, мандатът на комисията е да изясни точните технически причини за инцидента, станал в неделя, когато властите съобщиха за масивни смущения в почти всички честоти на контрола на въздушното движение в атинския FIR, временно нарушавайки полетите в цялата страна.

Съобщението идва в момент, когато вече са в ход отделни вътрешни и криминални разследвания.

Военни и киберслужби ще участват в разследването

Комитетът по разследване е създаден с решение на Министерството на транспорта и ще бъде председателстван от Христос Цитурас, ръководител на Гръцкия орган за гражданско въздухоплаване.

В него участват висши служители от различни области, свързани с авиационната безопасност, киберсигурността, отбраната и телекомуникациите, включително ръководителят на Националния орган за киберсигурност Михалис Блецас; армейски полковник Димитриос Зампаколас, инженер по комуникациите от Генералния щаб на въоръжените сили; Никос Игуменидис, заместник-началник на отдела за надзор на радиочестотния спектър в телекомуникационния регулатор EETT; и представител на Евроконтрол, европейската организация за безопасност на аеронавигацията.

Гърция засега не иска помощ от Европа

Гърция не е поискала съдействие от Европейската комисия, въпреки че служители на ЕС казват, че остават в тесен контакт с гръцките власти и Евроконтрол, докато причината за прекъсването, независимо дали е вътрешно или външно, остава неопределена. ОЩЕ: Гърция спря всички полети, очакват се огромни закъснения

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Полети Гърция разследване радиочестота кибератака
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес