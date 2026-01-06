Военни и киберслужби ще разследват проблемите с полетите в Гърция

Гръцките власти създадоха специална комисия на високо ниво, която да определи точните причини за прекъсването на комуникациите на контрола на въздушното движение в района за полетна информация (FIR) на Атина, предаде гръцкото издание Kathimerini. Според министерството, мандатът на комисията е да изясни точните технически причини за инцидента, станал в неделя, когато властите съобщиха за масивни смущения в почти всички честоти на контрола на въздушното движение в атинския FIR, временно нарушавайки полетите в цялата страна.

Съобщението идва в момент, когато вече са в ход отделни вътрешни и криминални разследвания.

Военни и киберслужби ще участват в разследването

Комитетът по разследване е създаден с решение на Министерството на транспорта и ще бъде председателстван от Христос Цитурас, ръководител на Гръцкия орган за гражданско въздухоплаване.

В него участват висши служители от различни области, свързани с авиационната безопасност, киберсигурността, отбраната и телекомуникациите, включително ръководителят на Националния орган за киберсигурност Михалис Блецас; армейски полковник Димитриос Зампаколас, инженер по комуникациите от Генералния щаб на въоръжените сили; Никос Игуменидис, заместник-началник на отдела за надзор на радиочестотния спектър в телекомуникационния регулатор EETT; и представител на Евроконтрол, европейската организация за безопасност на аеронавигацията.

Гърция засега не иска помощ от Европа

Гърция не е поискала съдействие от Европейската комисия, въпреки че служители на ЕС казват, че остават в тесен контакт с гръцките власти и Евроконтрол, докато причината за прекъсването, независимо дали е вътрешно или външно, остава неопределена.