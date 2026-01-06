Лайфстайл:

Проверяват имуществото на президента на Косово

06 януари 2026, 15:40 часа 224 прочитания 0 коментара
Проверяват имуществото на президента на Косово

Агенцията за борба с корупцията стартира официалната процедура за проверка на имуществото на президента на Косово Вьоса Османи. Това е така, защото Агенцията е открила значителни разлики в декларацията ѝ за имущество между 2024 и 2025 г. Източници от тази институция потвърдиха пред VOX Kosova, че процедурата е била започната, след като са били забелязани разлики в размера на активите, които президентът е декларирал във формулярите за декларации за имущество на държавни служители.

Промените са свързани главно с увеличението на спестяванията, както и с увеличението на размера на декларираните парични средства.

Наблюдават се значителни промени в подадените документи за 2025 г. в сравнение с предходната година, което е накарало отговорната институция да предприеме допълнителни проверки, както се изисква от закона.

Имуществото на Вьоса Османи

Османи, която често е споменавана в общественото мнение заради стандарта си на живот, си е купила къща в луксозен квартал в покрайнините на Прищина.

Но тя притежава и много други недвижими имоти, като например имоти в Австралия, където само една къща е обявена за продажба на стойност над половин милион евро.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Също така, миналата година, в декларацията си за имущество, тя е посочила, че тя и съпругът ѝ притежават апартамент в Прищина, както и земя и друга къща в Австралия. ОЩЕ: Партията на Курти дръпна на предсрочните избори в Косово

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Косово имущество антикорупционна комисия Вьоса Османи
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес