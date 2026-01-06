Проверяват имуществото на президента на Косово

Агенцията за борба с корупцията стартира официалната процедура за проверка на имуществото на президента на Косово Вьоса Османи. Това е така, защото Агенцията е открила значителни разлики в декларацията ѝ за имущество между 2024 и 2025 г. Източници от тази институция потвърдиха пред VOX Kosova, че процедурата е била започната, след като са били забелязани разлики в размера на активите, които президентът е декларирал във формулярите за декларации за имущество на държавни служители.

Промените са свързани главно с увеличението на спестяванията, както и с увеличението на размера на декларираните парични средства.

Наблюдават се значителни промени в подадените документи за 2025 г. в сравнение с предходната година, което е накарало отговорната институция да предприеме допълнителни проверки, както се изисква от закона.

Имуществото на Вьоса Османи

Османи, която често е споменавана в общественото мнение заради стандарта си на живот, си е купила къща в луксозен квартал в покрайнините на Прищина.

Но тя притежава и много други недвижими имоти, като например имоти в Австралия, където само една къща е обявена за продажба на стойност над половин милион евро.

Също така, миналата година, в декларацията си за имущество, тя е посочила, че тя и съпругът ѝ притежават апартамент в Прищина, както и земя и друга къща в Австралия.