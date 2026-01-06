Босненски пожарникар извади кола от ледените води на река Дрина (ВИДЕО)

Пожарникарят Раде Чакотич извади автомобил от ледените води на река Дрина в Босна и Херцеговина, става ясно от публикация във "Фейсбук" на платформата Granični prijelaz Maljevac, която подпомага хората при преминаване на граничните пунктове Малевац. Автомобилът изглежда е бил паркиран до реката, но след като тя е придошла от проливните дъждове, той е потънал е залят от нея в град Зворник.

Видно от кадрите пожарникарят влезе в ледената вода на връх Йордановден и запали колата и я изкара.

Кадрите от деянието на пожарникаря станаха доста популярни в социалните мрежи, а хората го похвалиха, че макар и нещо такова е стоплило душите им.

Наводнения в Босна и Херцеговина

В района на Босна и Херцеговина през последните 24 часа са наводнени семейни домове и квартали, реки са прелели, възникнали са свлачища, така че прогнозите за нови, още по-обилни валежи предизвикват безпокойство сред гражданите и властите, допълва македонската медия Макфакс.

Засегнато е и Косово

Междувременно няколко реки са излезли от коритата си в Косово, предаде македонската телевизия 21, позовавайки се на информация на Косовския хидрометеорологичен институт (KHI). Причината за наводненията са продължителните валежи през последните няколко дни. Става въпрос за настъпили локални наводнения в няколко района на страната, по-точно в западната част (Джаковица, Юник, Дечани, Малишово, Клина), както и в централната част. ОЩЕ: Няколко реки преляха в Косово (ВИДЕО)