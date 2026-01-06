Мъж влачи куче с автомобила си

67-годишен мъж, арестуван за това, че е влачил с автомобила си куче, докато шофирал близо до Солун, ще бъде съден за малтретиране на животни, предаде гръцкото издание Kathimerini. Мъжът ще остане в ареста до съдебния процес, който се очаква да се проведе в сряда. Според полицията, кучето, което е собственост на съпругата на мъжа, е било с валиден здравен сертификат и електронен идентификационен етикет, пише още изданието.

Подобни инциденти в Гърция

През август полицията арестува 81-годишен мъж в източен Пелопонес след като влачи куче зад колата си, което доведе до смъртта му. Мъжът сам твърди, че е вързал кучето за задната част на автомобила си и е шофирал по местен път, причинявайки фатални наранявания.

През ноември 63-годишен жител на малкия остров Донуса е бил глобен с над 1,7 милиона евро за измъчване на животни. Мъжът е държал 58 котки заключени и недохранени. ОЩЕ: Мъж държал под ключ близо 60 котки, за да умрат от глад

Насилието над животни в Гърция

В Гърция действа закон срещу малтретирането на животни, който предвиждаше по-строги наказания. Преди години страната въведе по-тежки наказания за убийство или изтезание на животни. Тези деяния вече се преследват като тежки престъпления и носят затвор до 10 години и глоба до 50 000 евро. По данни на гръцката полиция през последните 4 години има повече от 16 000 жалби за насилие над животни, докато от 2019 г. до първата половина на 2022 г. са извършени общо 1135 ареста. Наложените глоби достигат 8 675 885 евро за 6 414 граждани със склонност към злоупотреба и 5 581 преписки са приключили. Средно всеки ден през последните 4 години властите получават единадесет жалби на ден за случаи на насилие над животни, една от които води до арест на лицето, от което се оплаква, пише parallaximag. ОЩЕ: Разследват масово отравяне на котки в Солун