Газ срещу правителство: Захарова с ултиматум към студентите в Сърбия

Русия заяви, че ще възобнови преговорите по нов договор за доставка на газ за Сърбия едва след сформирането на ново сръбско правителство. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Москва чака официално искане от новите власти в Белград, преди да продължи разговоритеу предаде хърватската медия "Индекс", позававайки се на РИА Новости.

„Относно съобщенията на Студентската листа за преговори с Русия по газовия договор, смятам, че трябва да се върнем към тази тема след формирането на сръбските власти и след като те представят съответните официални искания“, каза Захарова вчера на пресконференция в Москва. Изявлението идва след парламентарните избори на 25 октомври, на които Студентската листа победи Сръбската прогресивна партия (СПС) на бившия президент Александър Вучич и спечели абсолютно мнозинство от гласовете.

Студентите искат дългосрочно споразумение за газ

Представители на Студентската листа вече обявиха, че искат да постигнат дългосрочно споразумение за доставките на руски газ. Това, според тях, би осигурило на Сърбия надеждни доставки на този енергиен източник и би избегнало несигурността, породена от честите краткосрочни удължавания на договорите.

Захарова заяви, че Русия следи отблизо политическите развития в Сърбия и е готова да продължи контактите. Тя подчерта, че неофициалната комуникация между двете страни не е прекъсвана.

Ситуацията с газа в Сърбия

Сърбия в момента има тримесечно газово споразумение с Русия, което изтича на 31 декември. На 30 септември Москва удължи предишното споразумение с още три месеца, като същевременно запази предишните условия за доставка.

Това означава, че новото сръбско правителство ще трябва да реши въпроса с бъдещите доставки на руски газ, като засега не е известно дали ще успее да се споразумее за многогодишен договор или отново ще се обсъжда временно удължаване. ОЩЕ: "Кой бяга за Москва тази вечер?": Ето целта на проваления полет на бивш сръбски министър до Русия