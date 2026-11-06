Масови арести в Сърбия: Ето какво се случи с шефа на сръбското разузнаване (ВИДЕО)

Дни след победата на студентското движение в Сърбия започнаха масови арести, образувани са и производства срещу ключови фигури в разузнаването и близки до обкръжението на Александър Вучич. Причините са изтезания на протестиращи и купуване на гласове на сръбските избори. Осем полицейски служители от Дирекция „Криминална полиция“ в Сърбия бяха арестувани по подозрение в малтретиране и изтезаване на протестиращия Далибор Драгиевич и причиняване на тежки телесни повреди, в резултат на които той почина през април 2024 г. в помещенията на полицейската дирекция в Бор, предаде РТС.
Арестуван е и началникът на затвора в Забела Родолюб Рончевич. Подозрението срещу него е малко по-различно, то е за подкуп във връзка с гласуване и злоупотреба със служебно положение.
Наредено му е задържане до 48 часа. Претърсват се всички съоръжения и затворническия комплекс, като съмнението е, еч там извършени престъпни деяния, свързани с подкуп и корупция, под формата на подкупване на осъдени непосредствено преди гласуване. ОЩЕ: "Студентите" ще имат рекордни места в сръбския парламент след боя по Вучич на изборите
🇷🇸 Mass arrests in Serbia. Security officers who tortured protesters are now being arrested themselves Nine serving officers and one former officer from an elite police unit have been taken into custody. They are suspected of torturing, beating and intimidating participants in anti-corruption protests. In August 2025, detained protesters were taken to a garage in a government complex in central Belgrade — directly beneath the offices of the prime minister and government ministers. People were beaten and forced to watch others being assaulted. One female student said a special forces commander had threatened to rape her. And that's not all. Serbia has also opened criminal cases against Justice Minister Nenad Vujić and the head of the Security Agency, Vladimir Orlić. They are suspected of voting irregularities during elections. Protests in Serbia continued for almost two years and ultimately led to a humiliating defeat for Vučić. Now those around him will have to answer for torture and election fraud. But this time, under the law.— NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2026
Производствата срещу ключови фигури
Сръбската прокуратура е образувала производство срещу директора на Агенцията за сигурност и разузнаване (BIA) Владимир Орлич и няколко служители на службата, както и срещу министъра на правосъдието Ненад Вуич и няколко служители на министерството. Те са обвинени в нарушаване на правото на глас и принуда, съобщи хърватската медия "Индекс".
Докладите са базирани на съмнения за събирането на т. нар. „капилярни гласове“ за управляващата Сръбска прогресивна партия на изборите на 25 октомври.
В докладите се споменават и съмнения за незаконно поведение в рамките на разузнавателната служба и за системен натиск върху служители в поправителни домове, които са под юрисдикцията на Министерството на правосъдието. ОЩЕ: Вучич: Не могат да ме арестуват