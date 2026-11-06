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Масови арести в Сърбия: Ето какво се случи с шефа на сръбското разузнаване (ВИДЕО)

06 ноември 2026, 16:38 часа 987 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Масови арести в Сърбия: Ето какво се случи с шефа на сръбското разузнаване (ВИДЕО)

Дни след победата на студентското движение в Сърбия започнаха масови арести, образувани са и производства срещу ключови фигури в разузнаването и близки до обкръжението на Александър Вучич. Причините са изтезания на протестиращи и купуване на гласове на сръбските избори. Осем полицейски служители от Дирекция „Криминална полиция“ в Сърбия бяха арестувани по подозрение в малтретиране и изтезаване на протестиращия Далибор Драгиевич и причиняване на тежки телесни повреди, в резултат на които той почина през април 2024 г. в помещенията на полицейската дирекция в Бор, предаде РТС.

Арестуван е и началникът на затвора в Забела Родолюб Рончевич. Подозрението срещу него е малко по-различно, то е за подкуп във връзка с гласуване и злоупотреба със служебно положение.

Наредено му е задържане до 48 часа. Претърсват се всички съоръжения и затворническия комплекс, като съмнението е, еч там извършени престъпни деяния, свързани с подкуп и корупция, под формата на подкупване на осъдени непосредствено преди гласуване. ОЩЕ: "Студентите" ще имат рекордни места в сръбския парламент след боя по Вучич на изборите

Производствата срещу ключови фигури

Сръбската прокуратура е образувала производство срещу директора на Агенцията за сигурност и разузнаване (BIA) Владимир Орлич и няколко служители на службата, както и срещу министъра на правосъдието Ненад Вуич и няколко служители на министерството. Те са обвинени в нарушаване на правото на глас и принуда, съобщи хърватската медия "Индекс".

Докладите са базирани на съмнения за събирането на т. нар. „капилярни гласове“ за управляващата Сръбска прогресивна партия на изборите на 25 октомври.

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В докладите се споменават и съмнения за незаконно поведение в рамките на разузнавателната служба и за системен натиск върху служители в поправителни домове, които са под юрисдикцията на Министерството на правосъдието. ОЩЕ: Вучич: Не могат да ме арестуват

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Арести Сърбия Александър Вучич протести Сърбия
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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