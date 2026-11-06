"Студентите" ще имат рекордни места в сръбския парламент след боя по Вучич на изборите

Сръбската Републиканска избирателна комисия обяви в четвъртък окончателните резултати от парламентарните избори на 25 октомври, спечелени от „Студентската листа“, съобщи Асошиейтед прес. „Студентската листа“ ще има 140 депутати в 250-членния парламент, докато Сръбската прогресивна партия на бившия президент Александър Вучич получава 103 места. Останалите места ще бъдат разпределени между партии на малцинствата, пише БТА. Още: Последни часове: Вучич напуска като президент на Сърбия

Бой по Вучич след 14-годишно управление

Според изборните правила следващата стъпка е Републиканската избирателна комисия да обяви официално имената на избраните депутати, след което в рамките на 30 дни трябва да бъде проведено първото заседание на новоизбрания парламент.

Кандидатите на „Студентска листа“ на изборите бяха предимно университетски и училищни преподаватели и експерти в различни сфери, които почти нямат политически опит.

Движението обещава да възстанови върховенството на закона в Сърбия и да изкорени корупцията, която според него е процъфтявала през 14-годишното управление на Сръбската прогресивна партия и Александър Вучич.

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