Бомбена заплаха на летището в Букурещ: Откриха ли взрив?

След бомбени заплахи на летище "Анри Коанда" в четвъртък, в петък въздушният трафик протича безопасно, без никакви проблеми, а на летищно ниво се прилагат процедурни мерки в сътрудничество с държавните институции, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Заплахата засягаше полет ROT226 Таром Прага - Букурещ, информира Националната компания „Летища Букурещ“. Тя бе потвърдена и от Румънската разузнавателна служба в петък.

Самолетът е бил със 102 пътници на борда.

Откриха ли взривни устройства?

Властите не са потвърдили, че действително има бомби на летището, като не са потвърдили и самоличността на подателите на сигналите, заяви в петък говорителят на Румънската разузнавателна служба Овидиу Маринча.

„Службата, чрез Антитерористичната бригада, е извършила специфични проверки и досега заплахите не са потвърдени и не са открити взривни устройства. Разбираме безпокойството, причинено от бомбените заплахи, които бяха насочени към няколко полета от цяла Европа през последните дни, включително полети до Букурещ. Всяко известие се оценява сериозно", отчете още той.

Пътниците да запазят спокойствие

„Призоваваме пътниците да запазят спокойствие, да следват информацията, предоставена от властите и авиокомпаниите, и да следват инструкциите на персонала. Всякакви допълнителни проверки наистина могат да причинят закъснения, да нарушат движението, но те имат конкретна цел - безопасността на всеки пътник“, увери говорителят на румънското разузнаване. ОЩЕ: Два дрона в небето над Румъния: Изтребители и хеликоптер под тревога