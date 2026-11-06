Мицкоски не иска в ЕС: Европа констатира липса на напредък, той вижда добри новини

Конституционните промени за вписване на българите ва македонската конституция държат вратата затворена за ЕС, но освен това и корупцията в югозападната ни съседка спъва държавата по европейския й път. Това са констатациите на годишния доклад на Европейската комисия за напредък на Република Северна Македония за ЕС. По въпроса за конституционните изменения Европейската комисия не оставя място за дилема, пише panoptikum.mk.

Липсва напредък в борбата с корупцията. Делата, свързани с корупция по високите етажи на властта, се проточват и често се прекратяват поради изтичане на давностния срок, което засилва усещането за безнаказаност. Измененията в Наказателния кодекс от януари 2026 г. не са отстранили по адекватен начин негативните последици, произтичащи от измененията през 2023 г., допълва civilmedia.mk.

Властта вижда добри новини в доклада

Македонският премиер Христиан Мицкоски оцени, че годишният доклад на Европейската комисия за напредъка на Северна Македония в европейската интеграция е по-добър от миналогодишния, като посочи, че той не съдържа никаква оценка за регрес, а в две преговорни глави е отбелязано повишаване на нивото на готовност за членство в Европейския съюз, предаде 24info.mk.

На съвместна пресконференция с посланика на ЕС Михалис Рокас, на когото благодари за сътрудничеството и подкрепата, той отбеляза, че Европейската комисия е отбелязала напредъка в прилагането на програмата за реформи и е класирала страната сред тези с най-добри резултати в рамките на Европейския инструмент за реформи и растеж.

Рокас днес предаде доклада за напредъка на страната на премиера, след което Мицкоски представи оценките и резултатите.

"Имаме по-добър доклад от миналата година. Европейската комисия отбелязва значителен напредък в изпълнението на нашата програма за реформи и ни класира сред страните с най-добри резултати в рамките на Европейския инструмент за реформи и растеж. В годишния доклад няма единна оценка за регрес, напротив. Нивото на готовност за членство в Европейския съюз се е увеличило в две преговорни глави, а именно в дигиталната трансформация и медиите, както и в образованието и културата. Миналата година такова подобрение беше отбелязано в една глава", каза Мицкоски.

Дискусия в македонското правителство

Междувременно днес правителството ще проведе панелна дискусия, посветена на Доклада на Европейската комисия за 2026 г., на която ще бъдат обсъдени напредъкът на страната и реформите, които трябва да бъдат осъществени в рамките на процеса на европейска интеграция, предаде skopjeinfo.