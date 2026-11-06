По примера на Сърбия: Младежки протест на бунт в Гърция срещу скъпия живот

По примера на Сърбия - ученици, студенти и преподаватели отново излязоха по улиците на Гърция с искане за повече средства за образование. Каузата мобилизира младежта в цяла Европа, които протестират срещу скъпия живот, предаде БНТ. По данни на Евростат през 2023 година Гърция е отделила за образование 3,3 процента от Брутния вътрешен продукт, което е много под средното равнище в Европа от 4,7 на сто. Същевременно Атина се ангажира да увеличи разходите за отбрана на 5 процента от БВП до 2035 г. за да изпълни ангажиментите си към НАТО. Още: Как Гърция си връща кадрите от чужбина

Срещу скъпия живот

Участниците в демонстрация на учащи се пред Атинския университет се обяви за безплатно обществено образование. Федерацията на учителите от средното училище обяви спиране на работа ча четири часа, така че преподавателите да се включат в протестите за по-добро образование. Недоволството е и срещу липсата на инфраструктура, недостига на персонал и окаяното състояние на училищните сгради.

Протестното движение се обяви и срещу скъпия живот в условия на ниски доходи. Настояване за по-високи заплати същия ден имаше и във Франция, към протестите се присъединиха пет синдиката.

Първият ден на мобилизация в Гърция на 21 октомври събра повече от 10 хиляди демонстранти в Атина и Солун – втория по големина гръцки град, който е и утвърден академичен център. Социалното недоволство във Франция се следи отблизо в страна, преминала през десетилетна финансова криза, маркирана от бурни протести със сблъсъци с полицията. "Преминахме през това, което преживява днес Франция преди 15 години", написа на 21 октомври вестник "Катимерини". В редакционната статия се казва: "Когато един гражданин не може да изрази недоволството си пред урните, може да избере да излезе на улицата, особено ако е възмутен от усещането, че е изоставен от държавата.

Гръцкото правителство признава, че разходите за студентско настаняване оказват натиск върху домакинствата и заяви, че са в ход проекти за нови общежития и ремонт и осъвременяване на съществуващия сграден фонд.

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