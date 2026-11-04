Вучич разчита на Тръмп: Идва ли краят на медията около бившия сръбски президент?

Бившият сръбски президент Александър Вучич твърди, че Студентската листа, която спечели сръбските избори, стои зад инициативата за отнемане на лиценза на телевизия „Информър“. Медията е близка до Вучич и Сръбската прогресивна партия и досега е следвала проправителствена линия. Вучич твърди, че "Информър" ще бъде затворена след „седем или осем дни“, пише хърватската медия "Индекс". Той призова служителите на „Информър“ да се подготвят за „друг начин на действие“ и заяви, че ще намерят други начини да продължат работата си, „не само чрез интернет, но и по всички останали начини“.

„Единствената надежда, но не съм сигурен, е някой от администрацията на Тръмп да се намеси“, каза той. Той твърди, че Telekom ще трябва да спре излъчването на Informer в рамките на 48 часа, а след това и други оператори ще трябва да направят същото. „Никъде не е записано в сръбския закон, но кого го е грижа“, аргументира се той.

Бърнабич зове за протести

Временно изпълняващата длъжността президент на Сърбия Ана Бърнабич призова за протест пред Регулаторния орган за електронни медии (РЕМ) в Белград, заявявайки, че това е в защита на свободата на медиите, свободата на словото и свободата на мнението в Сърбия.

„Защитаваме свободата на медиите в Сърбия. Защитаваме свободата на словото и свободата на мисълта. Всичко, което е основата на всяко демократично общество и което е застрашено само след седмица терор и царуването на терора на Студентската листа. През 14-те години на управление на Александър Вучич и СНС, нито една медия не е била затворена“, написа Бърнабич в Instagram.

Тя добави, че тя и нейните колеги от партията, докато са заемали публични длъжности, никога не са съдили медии, въпреки многобройните лъжи, които, както тя твърди, са били публикувани за тях.

„За разлика от този период, затварянето на медиите в Сърбия, които сега се управляват от Студентската листа, ще започне незабавно. Ще се видим в 10:45 пред Регулаторния орган за електронни медии на площад „Никола Пашич“, каза Бърнабич. ОЩЕ: Ключов арест в Сърбия заради ALTA Banka: Задържаха бизнесмен от обкръжението на Вучич