Хърватия готви забрана за продажба на студена бира

Хърватското Министерството на икономиката подготвя изменения в Закона за магазините, с които да се дадат правомощия на местните власти да забраняват продажбата на алкохол, особено на охладен алкохол, предаде хърватската медия "Индекс". Те все още не искат официално да съобщят информацията, но неофициални източници от министерството потвърждават пред "Индекс", че с измененията в закона се планира въвеждането на точно такава промяна.

На градските и общинските управи ще бъде дадена възможност след определено време магазините, бензиностанциите и павилионите да не продават охладени алкохолни напитки. Ясно е, че бирата ще бъде най-засегната, а самите местни власти биха могли да определят от кои часове ще важи забраната.

Припомняме, че от юли тази година в един от най-големите български градове вече е забранено да се употребяват алкохолни напитки, упойващи и наркотични вещества по всяко време на денонощието на открито. Това се случи в Русе и след решение на Общинския съвет. ОЩЕ: В голям български град забраниха употребата на алкохол и наркотици на открито

Край на студената бира - вместо пълна забрана за алкохола

На практика това предложение в Хърватия вероятно би означавало, че напитките няма да могат да се вземат от хладилници и хладилни витрини, а министерството разглежда това като малко по-лек вариант от пълната забрана на алкохола във вечерните часове и смята, че това би решило проблема с нетрезвото население, нарушаващо обществения ред и спокойствие по улиците, за което се оплакват особено силно от миналото лято в Сплит, но и в някои други туристически дестинации по крайбрежието.

На въпроса дали това решение действително ще насърчи консумацията на напитки с по-високо алкохолно съдържание от бирата, те все още нямат отговор, но уверяват, че се правят анализи и че всичко ще бъде внимателно обмислено, преди промените в закона да стигнат до обществено обсъждане. ОЩЕ: Защо бирата има различен вкус от кенче, бутилка или кег?