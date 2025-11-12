"Всички държави се готвят за евентуална война с Русия, включително Сърбия"

"Всички държави, включително Сърбия, се готвят за евентуална война с Русия." Това заяви сръбският президент Александър Вучич в ефира на телевизионния канал Pink. Той коментира изявлението на началника на Генералния щаб на Франция Фабиен Мандон за готовността на армията за "шок" след три до четири години. Вучич подчерта, че войната между Европа и Русия става все по-очевидна. Той добави и, че Сърбия се намира "между чука и наковалнята".

"Като анализирам фактите, стигам до заключението, че войната между Европа и Русия става все по-очевидна. Това не са просто празни новини. Всички се готвят за нея. Това беше заявено и от един изключително отговорен генерал", каза Вучич, визиарйки Мандон.

Според него Сърбия се намира между чука и наковалнята.

"От друга страна, трябва да продължим да укрепваме армията. Въоръжаваме се разумно. Трябва да продължим да инвестираме сериозно, за да защитим страната си", заключи Вучич, цитиран от РБК.

