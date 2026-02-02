Вучич: Който си мисли, че може да ми заповядва - не е нормален

Сръбският президент Александър Вучич заяви днес, че опонентите му „обръщат всичко с главата надолу“ и сега твърдят, че държавата стои зад скандала с откриването на пет тона марихуана. В изявление по телевизия Pink той също така заяви, че е „най-свободният президент в света“ и че никой, дори Европейският съюз, не може да му нареди да подпише закон, съобщава N1 Сърбия, предаде хърватската медия "Индекс".

Случаят с марихуаната

Коментирайки изземването на пет тона марихуана в имота на местен служител от управляващата му Сръбска прогресивна партия (СПС), Вучич посочи, че акцията е извършена от Дирекция „Криминална полиция“.

"Нека компетентните органи определят, няма да правя никакви предположения. Ние извършихме тази операция“, каза Вучич.

Той каза, че опонентите му сега казват, че държавата сигурно се е забъркала с него.

„Човек се чуди дали си нормален, когато говориш такива глупости. Когато отвориш вестника, статиите за това са на две и четири страници. Арестувахме тези хора. Каквото и да се случи, те ще обърнат всичко с главата надолу. Не можеш да чуеш нищо рационално от тях“, каза Вучич. ОЩЕ: "Драстично и драматично": Защо Сърбия увеличава отбранителните си способности?

"Най-свободният президент на света"

Вучич твърди, че е „най-свободният президент в света“, който взема решения в съответствие с конституционните си правомощия и нуждите на гражданите. Той подчерта, че „никой, дори от Европейския съюз, не може да му каже дали да подпише закон или не“, което, според него, е направил със съдебните закони, известни като „Законите на Мърдич“. „Говори се, че на Вучич не е било позволено да го подпише, че е бил по нареждане на ЕС. Някой да ми заповядва, който си мисли, че нещо подобно е възможно, не е нормално.

Ще изслушам всички, но аз вземам решението“, каза той и добави, че някои са смятали, че няма да им бъде позволено да ги подпишат, защото са чули, че ЕС е против тези закони.

Той каза, че министърът на правосъдието Ненад Вуич е защитавал тези закони в парламента в продължение на дни, докато други министри са го оставяли на мира, за да не се сърдяват на някой от ЕС, убедени, че няма да ги подпише. Той каза, че депутатът от СНС Углеша Мърдич е проявил огромна смелост с гладната си стачка и предложените закони. „Той, както тази парламентарна група и Вуич, се бори за страната си въпреки огромния външен натиск“, каза Вучич. ОЩЕ: Анатема и забрана за нормално погребение: Сръбската църква не търпи критиците на Вучич