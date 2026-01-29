Войната в Украйна:

"Драстично и драматично": Защо Сърбия увеличава отбранителните си способности?

Президентът Александър Вучич заяви, че е много доволен от резултатите на армията, но също така, че е силно обезпокоен от формирането на военни съюзи срещу Сърбия, което драстично е увеличило отбранителните способности на страната ни, съобщи Радио и телевизия на Сърбия. Той присъства на брифинг за резултатите от анализа на състоянието, оперативните и функционалните способности на Сръбските въоръжени сили за 2025 г. в Дома на гвардейците на Топчидер.

„Силно сме обезпокоени от формирането на военни съюзи срещу Сърбия и съответно действаме отговорно, сериозно, не провокираме никого, а искаме да възпрем всеки, който би извършил агресия срещу нашата страна. Нашите отбранителни способности, както във военновъздушните сили, така и в противовъздушната отбрана, са драстично и драматично увеличени", заяви сръбският президент. 

Вучич обаче не обяснява какви военни съюзи има предвид, но най-вероятно визира сюзите на Балканите. ОЩЕ: Новите военни съюзи на Балканите: Какви са целите и колко е опасно съществуването им?

Задължителната военна служба в Сърбия

Сръбският президент обяви, че до месец-два ще бъде взето решение дали задължителната военна служба ще започне официално през декември или март следващата година, а регистрацията на наборниците ще започне през септември или октомври. След като началникът на Генералния щаб на сръбските въоръжени сили Милан Мойсилович докладва за резултатите от анализа на състоянието, оперативните и функционалните способности на армията за 2025 г., Вучич заяви, че това решение ще бъде внесено в сръбския парламент. ОЩЕ: Сърбия въвежда военна служба за мъже и жени

