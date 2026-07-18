Кабинетът "Радев":

Вучич загатна за парламентарни избори в Сърбия до 3-4 месеца

18 юли 2026, 19:00 часа 389 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Вучич загатна за парламентарни избори в Сърбия до 3-4 месеца

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че парламентарни избори в страната може да бъдат произведени в рамките на следващите 80 до 120 дни, съобщи регионалната телевизия Ен 1, цитирана от БТА. Пред телевизия „Информер“ Вучич каза, че има намерение да участва в предизборната кампания не като президент, а като обикновен гражданин. Той допълни, че планира да подкрепи листата на „Единна Сърбия", т.е. на управляващите и техните коалиционни партньори.

Сръбският президент уточни, че участието му в кампанията ще бъде ограничено от официални ангажименти през септември, които ще налагат отсъствието му от страната.

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Вучич атакува студентите, че разрушили държавата, докато вземали пари от нея

Пред телевизията Вучич отправи отново остра критика към студентсткото движение, което се очаква да участва в следващите избори. Той определи кандидатите му като „некомпетентни“ и „паразити на държавна сметка“. Президентът добави, че много от кандидадите в предлаганите листи на студентското движение били служители на държавни институции и получавали заплати от държавата.

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Снимка: Александър Вучич, Facebook

“Има много хора на държавна служба, които работят здраво, но тези хора (в листите на студентите - бел. ред.) не уважават държавата. Те разрушиха нашите университети и училища“, твърди сръбският президент.

Според информация, цитирана от „Информер“, в листите на студентите са имена като това на ректора на Белградския университет Владан Джокич, на пенсионирания прокурор Ясмина Паунович и на професор Мило Ломпар.

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Александър Вучич подава оставка

В края на юни Вучич обяви, че скоро ще подаде оставка като президент, но не е определил точна дата за това.

Миналата седмица той каза, че предстоящите президентски и парламентарни избори ще бъдат на отделни дати и най-вероятно парламентарните ще се проведат първи.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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