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Ван вися над пропаст в Хърватия: Пътниците останаха заклещени за часове

17 юли 2026, 17:13 часа 360 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ван вися над пропаст в Хърватия: Пътниците останаха заклещени за часове

Ван излеце от стръмен път в хърватския град Полянак, вследствие на което превозното средство вися с часове над пропаст, а пътниците бяха заклещени, съобщи хърватската медия "Индекс". Инцидентът е станал днес в 11:15 ч. местно време. Всички служби за спешна помощ, полиция, пожарникари и Хърватската национална служба за управление на бедствия и извънредни ситуации (HGSS) са пристигнали на мястото на инцидента, като беше извикан и хеликоптер за спешна медицинска помощ.

Три деца са откарани в болница

В превозното средство с австрийски регистрационни номера е имало петима пътници, всички датски граждани, включително три деца, на които е оказана помощ на място, а децата са били транспортирани за лечение в Клиничната болница в Риека като предпазна мярка, където е установено, че не са пострадали. На останалите пострадали е оказана помощ.

Ранен е пожарникар

Първите пристигнали пожарникари от Кореница предотвратяват падането на превозното средство от скалата.

„Стабилизирахме го, за да предотвратим още по-голяма трагедия, а след това спасихме три деца и един възрастен. След това пристигнаха членове на Хърватската пожарна служба, които помогнаха за спасяването на още един възрастен“, каза Владо Маркович, командир на обществената пожарна служба на Плитвички езера в Кореница.

По време на интервенцията един пожарникар е леко ранен, но след медицински преглед е продължил работа. ОЩЕ: Страховито: Препълнен автобус излетя в пропаст в Пакистан, жертвите са поне 40 (ВИДЕО)

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Хърватия инцидент пропаст микробус скала
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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