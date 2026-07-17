Мечка нападна македонец: Бил за гъби

Жител на ресенското село Курбиново е бил нападнат от мечка, докато е брал гъби, съобщи македонското издание "Сакам да кажам". Според държавната полиция в Битоля инцидентът станал вчера вечерта. В 19:50 часа местно време е съобщено, че 41-годишният с инициали Н. И. от Курбиново е бил нападнат от диво животно. След нападението той е преведен в Клиничната болница в Битоля, където му е оказана медицинска помощ.

Към момента няма повече подробности за тежестта на нараняванията или обстоятелствата, при които е станало нападението.

Инцидентите с мечки в региона

Припомняме, че в началото на юни трима чуждестранни туристи са били нападнати от мечка в една от най-популярните туристически зони в румънския окръг Арджеш – Трансфъгърашан. Двама португалци, мъж и жена на 62 и 53 години, и един украинец на 18 години, са се озовали в болница след инцидента …

През май в България мъж загуби живота си след нападение от мечка. Трагичният инцидент е станал в местността "Офелиите" на Витоша. Също през май втори инцидент с мечка в рамките на само 2 седмици. 40-годишен българин беше нападнат от дивото животно, но този път се е разминал само с леки наранявания. Мечката не е била сама, а с малкото си. Става въпрос за инцидент, случил се в Румъния. Румънската частна телевизия Антена 1 излъчи клип, на който се вижда как мечка напада български турист на едно от живописните планински шосета в Румъния. ОЩЕ: Само за 2 седмици: Второ нападение на мечка "с български елемент"! (ВИДЕО)