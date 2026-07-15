"Вучич е принуден...": Д-р Бисер Банчев след скандал за етническо прочистване в Косово

"Александър Вучич е принуден да предприеме стъпки за разграничение", коментира пред Actualno.com д-р Бисер Банчев от Института по балканистика към Българската академия на науките (БАН) във връзка със скандалното изказване на сръбската министърка Снежана Паунович от Социалистическата партия на Сърбия в интервю за сръбската телевизия "Курир", че, ако е била на мястото на Слободан Милошевич - щяла да направи етническо прочистване на Косово през 1998 г.

Думите й доведоха редица реакции, включително до обявяването й от Прищина за персона нон грата и до осъждане от страна на еврокомисаря по разширяването Марта Кос.

Какво означава това изказване?

Според него подобни изказвания показват абсолютна неподготвеност най-малко по отношение на политическия изказ. ОЩЕ: Сръбски министър: Ако бях Милошевич - щях да прочистя етнически Косово през 1998 г.

"Самото изявление беше в рамките на едно лично интервю, в което госпожата споделяше свои лични история. Самата тя е родена на територията на Косово. Със сигурност показва, че тя не може да разбере каква отговорност носи като висш политик от Социалистическата партия и като член на правителството", смята д-р Банчев.

По думите му въпреки обявената независимост - Косово все още фигурира в сръбската конституция като част от Сърбия, но според него в случая става дума за политическия речник, който е характерен за сръбския политически елит и особено за Социалистическата парртия, чийто най-виден представител е Ивица Дачич, който д-р Банчев определи като доста груб.

Щетите от думите на Паунович за Сърбия

Д-р Банчев определи това изказване като типичен случай за Балканите, в който непремерени изказвания може да доведат до доста сериозни последици.

"В Косово имаше много остри реакции, включително и от сръбски организации. Това идва на фона на едни призиви от ЕС за ускоряване на диалога и търсене на нови допирни точки, но със сигурност не работи в тази посока. Това изказване нанася - преки и косвени щети на процеса на европейско приобщаване на Сърбия, който така или иначе се сблъсква с все повече спънки", смята д-р Банчев.

Той призова балканските политици и обикновените хора да бъдат максимално премерени, когато става дума за човешки трагедии. ОЩЕ: "В Европа няма място за такава реторика": Марта Кос е потресена от думи на сръбска министърка за Косово (ВИДЕО)

Какво какво е принуден да направи Вучич?

Според него Вучич е принуден и ще потърси начин да се разграничи от изказването на министърката.

Д-р Банчев смята, че това ще стане чрез типичния му подход да говори едно навън, друго вътре в страната.

"Той ще се опита да го направи по начин, който едновременно да го представи като проевропейски навън и разграничаващ се, а във вътрешен план ще бъде не прекалено разграничаващ се, най-вероятно ще се опита да говори за сръбските жертви от войната в Косово", прогнозира д-р Банчев.

Той е на мнение, че вече се виждат знаци за това от реално управляващите от Сръбската прогресивна партия на Александър Вучич, които според него преценяват изказването на Снежана Паунович като нанасящо голяма политическа и репутационна щета и в момента се опитват да предприемат всички ходове, характерни за кризисния пиар.

"Така например председателката на парламента Ана Бърнабич, която е изключително близка до Вучич и е една от номинациите за следващ президент, категорично се разграничи. Беше дадено изявление, че министърът на човешките права, който е етнически албанец, също се очаква да се разграничи. Това не променя факта, че тези думи бяха казани и те са част от сръбската общественост ги подкрепя", смята още д-р Банчев.

Той отчете, че ва да отчетем, че други части на сръбското общество реагираха критично.

Serbian Minister Snežana Paunović:



If I had been Slobodan Milošević, I would have ethnically cleansed Kosovo in 1998. pic.twitter.com/GOdjRAFtjr — Clash Report (@clashreport) July 14, 2026

Защо Милошевич е жертва според министърката?

Д-р Банчев коментира и един друг нюанс от интервюта на сръбската министърка, а именно, че Слободан Милошевич е представен като жертва, а не като военнопрестъпник, какъвто е за целия свят.

"За света и голяма част от сръбските граждани той е обявен за военнопрестъпник, но за партията, накоято е бил председател, продължава да бъде част от нейната история и митология. Там го обявяват за мъченик. Това показва, че винаги трябва да имаме едно наум, когато тази партия участва във властта", смята още д-р Банчев. ОЩЕ: Заради скандалното й изказване: Косово обяви сръбска министърка за персона нон грата