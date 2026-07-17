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Заради хиляди с проблеми: В Северна Македония разследват отравяне на водоснабдяването

17 юли 2026, 21:43 часа 438 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Заради хиляди с проблеми: В Северна Македония разследват отравяне на водоснабдяването

Повече от 1000 души са били лекувани за симптоми на отравяне в Северна Македония, съобщиха от лечебно заведение. Предполага се, че замърсена речна вода е попаднала директно в системата за питейно водоснабдяване на град. Въпреки че болницата в град Гостивар – на около 50 километра югозападно от столицата Скопие, не потвърди пряката причина, оттам съобщиха, че през последните четири дни са лекували голям брой хора с повръщане, диария и стомашни болки.

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Полицията разследва причината, но смята, че местното водоснабдително дружество може да е изпомпвало отпадни води директно във водоснабдителната мрежа на града, предаде АФП. Местните власти заявиха, че най-вероятната причина е била да се увеличи запасът от питейна вода – районът редовно страда от недостиг през лятото. Властите временно забраниха пиенето на вода от градската водоснабдителна мрежа, а болницата увеличи персонала си, за да се справи с наплива от болни хора.

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Министерството на вътрешните работи заяви, че работи за „пълно изясняване на случая“ и че замърсяването на питейната вода може да се счита за престъпление, предаде БГНЕС. Институтът по обществено здраве започна тестване на водоснабдяването, а резултатите се очакват в рамките на 48 часа.

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вода разследване водоснабдяване Република Северна Македония
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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