Сръбската министърка след скандалните си думи за Косово: Трябваше да кажа депортация, а не етническо прочистване

Сръбският министър Снежана Паунович, която преди няколко дни предизвика лавина от реакции заради изявлението си, че би извършила етническо прочистване в Косово, ако беше на мястото на Слободан Милошевич през 1998 г., сега твърди, че изказването ѝ е извадено от контекста, съобщава H1, предаде македонската медия "Независен". Припомняме, че изказването й беше осъдено и от еврокомисаря Марта Кос, а Косово я обяви за персона нон грата.

В интервю за TV Prva, Паунович твърди, че седем секунди от интервюто ѝ за TV Kurir са били злонамерено извлечени, за да бъде обвинена в етническо прочистване.

В ново интервю тя каза, че може би е било по-добре да използва термина депортация, а не етническо прочистване, за да може да избегне публично „разпъване на кръст“.

Според нея, изявлението е предизвикало политическа разправа, чиято крайна цел е била да се опетни репутацията на Сърбия. „Да, вероятно бих казала депортиране, за да се избегне разпъване на кръст. Всеки нормален човек разбира за какво говоря“, каза тя, след което се опита да обоснове защо е използвала този термин. ОЩЕ: Сръбски министър: Ако бях Милошевич - щях да прочистя етнически Косово през 1998 г.

Какво е трябвало да направи Милошевич?

„Милошевич е трябвало да направи следното: всеки, който не е спазвал Конституцията и законите на тогавашна Съюзна република Югославия, е трябвало да бъде върнат в родината си, която е смятал за по-добра за него, а с терористите е трябвало да се разправят официалните въоръжени сили“, твърди тя. Паунович отправи сериозни обвинения срещу министъра на вътрешните работи в правителството на Косово Джелал Свекла, който ѝ забрани да влиза в Косово, като го обвини, че „виден член на терористичната Армия за освобождение на Косово“. „Той убиваше и етнически прочистваше Метохия, участваше в отвличане на хора, отвеждаше ги в „жълтата къща“, където им бяха изваждани органите“, каза тя.

Ще подаде ли оставка?

Коментирайки призивите на опозицията за оставката ѝ, Паунович заяви, че ще се оттегли от поста си на министър на държавната администрация и местното самоуправление, ако мнозинството от гражданите го искат. „Но мнозинството от Сърбия! Няма да изпълня желанията на ловците на фотьойли, ще бъде малко по-трудно“, заключи тя. ОЩЕ: Заради скандалното й изказване: Косово обяви сръбска министърка за персона нон грата