Църковен празник на 19 юли: Поличбите, които вещаят щастие и късмет

Утре, 19 юли, в православния календар е денят, в който църквата почита паметта на Света Макрина. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 19 юли

На 19 юли (1 август по стар стил) Православната църква почита паметта на Света Макрина, сестра на Светите Василий Велики и Григорий Нисийски.

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Макрина живяла в Кападокия през четвърти век. Тя произхождала от благородно и благочестиво семейство. Според легендата, преди раждането ѝ, ангел се явил на майка ѝ и ѝ казал да кръсти дъщеря си Текла, в чест на светата първомъченица. Родителите ѝ така и направили, но семейството на Текла я нарекло Макрина, на името на баба ѝ.

От ранна възраст Макрина изучава Светото писание и посещава църква, а след смъртта на годеника си решава да посвети живота си на Бога. Грижи се и за деветте си по-малки братя и сестри. Когато баща им умира, Макрина и майка ѝ отиват в манастир, където дават монашески обети, а Макрина скоро става игуменка.

Известно е, че Света Макрина е имала дарбата на чудесата: чрез молитвите ѝ в манастира се е появила пшеница по време на глад, тя е лекувала болести, прогонвала демони и е могла да предсказва бъдещето.

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Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 19 юли

По знаците на деня предците ни са гадаели за времето в близко бъдеще. От древни времена времето на този ден се е използвало за гадаене за есента и бъдещата реколта. Ако денят е ясен и сух, няма да вали още 6 седмици. Ако е облачно и влажно, ще има лошо време месец и половина;

Какъв е денят днес, определя есента, която ще последва: слънчево - дълго циганско лято, дъждовно - влажно и хладно време. Топлата сутрин и ден без валежи означават богата реколта.

Сън, сънуван в нощта на 19 юли, се счита за пророчески и предвещава късмет.

Вярващите се обръщат към Света Макрина с молитви за здраве за себе си и своите близки, молейки за мир, благополучие, щастлив семеен живот и помощ при отглеждането на деца.

Традиционно този ден се счита за добър за вършене на домакинска работа: чистене, пране, гладене и миене на прозорци. Също така е подходящ за бране на горски плодове, гъби и лечебни билки.

Счита се за добра поличба да се приюти бездомна котка – това е предвестник на щастие и късмет. И обратно, ако някой прогони животното, рискува да загуби благополучие, просперитет и семейна хармония.

Вярва се, че който случайно попадне под дъжда днес, ще бъде здрав през цялата година.

На този ден църквата призовава хората да избягват ругатните и нецензурния език, както и споровете, завистта, алчността, клюките, отмъщението и унинието. Човек не бива да отказва помощ на никого, независимо дали е човек или животно.

Според народните вярвания, пиенето на алкохол е забранено на този ден – вярва се, че може да доведе до пристрастяване.

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