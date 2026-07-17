ЕК е обезпокоена от информацията за шпионски софтуер в Сърбия: Има ли българска връзка?

Европейската комисия изрази загриженост относно съобщенията за евентуална злоупотреба със шпионски софтуер и криминалистични инструменти за мобилни телефони с цел незаконно наблюдение на журналисти и активисти в Сърбия, съобщи сръбското издание "Данас". „Всеки опит за незаконен достъп до данни на граждани, включително журналисти и политически опоненти, ако бъде потвърден, е неприемлив“, заяви говорителят на Европейската комисия пред Радио „Свободна Европа“.

Относно констатацията на Human Rights Watch, че българските власти са издали разрешителни за износ на оборудване за наблюдение за Сърбия и други страни, където е документирано шпиониране на дисиденти на правителството, говорителят заяви, че Европейската комисия „ще продължи да следи отблизо развитието в областта на върховенството на закона и основните права в Сърбия“.

Той припомни, че в миналогодишния доклад на Европейската комисия за Сърбия е посочено, че подобно наблюдение „произвежда плашещ ефект“ и че „може да доведе до самоцензура“.

Българската връзка

Документи, получени от Human Rights Watch, показват, че българската компания „Circles BG“ е имала лиценз за износ на оборудване за наблюдение в Сърбия от август 2023 г. до август 2024 г.

През този период е документирано, че инструменти за хакерство на мобилни телефони и шпионски софтуер са били използвани срещу независими журналисти и други граждани, съобщиха представители на Human Rights Watch пред RFE/RL.

Незаконното наблюдение на журналисти и активисти в Сърбия през предходните години е било посочено от множество международни организации и органи, включително Съвета на Европа, който направи това в Резолюцията за състоянието на демокрацията в Сърбия, приета на 23 юни. ОЩЕ: Сръбският президент Александър Вучич загатна кога най-късно ще подаде оставка