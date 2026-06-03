Започнал да пие от началото на полета: Самолет кацна принудително в Гърция заради почерпен пътник

Полет от Обединеното кралство за Турция е бил отклонен към Гърция, след като пътник се напил, станал непокорен и започнал да вика на други пътници, съобщи гръцкото издание Kathimerini в сряда, позовавайки се пна Атино-македонската информационна агенция. Полетът от Манчестър за Анталия излетял късно във вторник, но е бил принуден да промени курса си поради поведението на мъжа на борда.

Арест за пътника

Пътникът, 39-годишен британец, е бил арестуван след кацането на самолета в Солун, Северна Гърция.

Той е обвинен в нарушаване на обществения ред, прекъсване на транспортните операции и неспазване на инструкциите на екипажа.

И българин се беше проявил

Припомняме, че през януари полет от Лондон до София се превърна в истински кошмар за пътниците, след като бе принуден да кацне аварийно в Мюнхен, Германия.

Причината – неконтролируема агресия от страна на български гражданин в нетрезво състояние, която ескалира в саморазправа на хиляди метри над земята.

Още от самото начало на пътуването е имало индикации за предстоящи проблеми. Един от пасажерите – български гражданин – се е качил на борда във видимо нетрезво състояние, носейки със себе си бутилка уиски.

Според очевидци, мъжът не е спрял да консумира алкохол по време на полета и започнал да се държи агресивно. Ситуацията бързо е излязла извън контрол, когато той започнал да „тероризира“ останалите пътници. ОЩЕ: Пиян до козирката: Българин „приземи“ самолет в Мюнхен