25 януари 2026, 17:40 часа 916 прочитания 0 коментара
Пиян до козирката: Българин „приземи“ самолет в Мюнхен

Полет на авиокомпания Ryanair от Лондон до София се превърна в истински кошмар за пътниците, след като бе принуден да кацне аварийно в Мюнхен, Германия. Причината – неконтролируема агресия от страна на български гражданин в нетрезво състояние, която ескалира в саморазправа на хиляди метри над земята.

Хронология на хаоса

Инцидентът се разиграва снощи по време на редовния полет, който е трябвало да кацне на летище „София“ в 21:50 часа. Още от самото начало на пътуването е имало индикации за предстоящи проблеми. Един от пасажерите – български гражданин – се е качил на борда във видимо нетрезво състояние, носейки със себе си бутилка уиски.

Според очевидци, мъжът не е спрял да консумира алкохол по време на полета и започнал да се държи агресивно. Ситуацията бързо е излязла извън контрол, когато той започнал да „тероризира“ останалите пътници.

 

Саморазправа в кабината

Известният български дизайнер Васил Петрийски, който е пътувал в същия самолет, описа шокиращи сцени в профила си във Facebook. По думите му, стюардите и стюардесите са се оказали напълно безпомощни пред агресивния мъж.

„Пиян български гражданин подлуди самолета. Започна да тероризира пътниците. Група от млади балканци с големи мускули и татуировки започнаха да го налагат здраво! Беше шокиращо“, разказва Петрийски.

Напрежението е довело до физически сблъсък, при който група пътници са решили да вземат правосъдието в свои ръце и да неутрализират пияния мъж със сила. Заради невъзможността да се гарантира сигурността на борда и необходимостта от медицинска или полицейска намеса, капитанът е взел решение за незабавно отклоняване на полета към най-близкото подходящо летище – това в Мюнхен.

Обвинения към авиокомпанията

Освен шока от насилието, свидетелите изразяват и остро възмущение от работата на екипажа и наземния персонал на Ryanair в Лондон. Според Васил Петрийски, е било „абсолютно ясно“, че мъжът не е в състояние да пътува още преди излитането.

„От самото начало беше ясно, че господинът нямаше място в самолета. Носеше шише уиски, от което отпиваше големи глътки. Въпреки това Ryanair го настаниха. Това е абсолютно възмутително“, пише още дизайнерът.

Последици

След кацането в Германия, агресивният пътник е бил свален от борда. Полетът за София е продължил със значително закъснение, оставяйки десетки пътници в стрес и недоумение как е допуснато подобно нарушение на протоколите за сигурност.

Към момента от авиокомпанията все още няма официално изявление относно инцидента и причините, поради които очевидно пиян пътник е бил допуснат на борда с алкохол.

Мартин Стоянов
