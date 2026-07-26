Гърция увеличава субсидията за дизелово гориво

Гръцкото правителство ще увеличи субсидията за дизелово гориво с допълнителни 10 евроцента на литър през август, с което общият размер на отстъпката ще достигне 15 евроцента на литър, съобщи днес премиерът Кириакос Мицотакис, цитиран от онлайн изданието на в. "Катимерини". Мярката в размер на 30 милиона евро цели да облекчи разходите на транспортните оператори и бизнеса, за да се ограничи инфлационният натиск върху цялата верига на снабдяване, посочи Мицотакис в седмичната си публикация в социалните мрежи.

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Новата финансирана от държавата субсидия надгражда съществуващата отстъпка от 5 евроцента на литър дизел, финансирана от гръцките петролни рафинерии. Отделно намаляването с 10 евроцента на цената на бензина също остава в сила, отбелязва изданието. Мицотакис свърза мярката с нарастващата несигурност на световните енергийни пазари след възобновеното напрежение в Близкия изток. Той каза, че правителството ще продължи да подкрепя домакинствата и бизнеса "в границите на икономиката" срещу въздействието на външни шокове, предаде БТА.

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Гърция въведе от началото на април извънредна субсидия за дизеловото гориво от 20 евроцента на литър, за да помогне на потребителите да се справят с повишаващите се цени на енергията, свързани с конфликта в Иран. По-късно мярката бе удължена до края на юни.

През юли Мицотакис обяви, че двете основни петролни рафинерии на страната са се съгласили да намалят цените съответно с 10 евроцента на литър за бензина и 5 евроцента на литър за дизела до края на август.