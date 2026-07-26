В Гърция падна сняг (СНИМКА)

Летен сняг падна на планината Олимп в Северна Гърция, докато проливни дъждове и силни бури причиниха наводнения, материални щети и серизони транспортни смущения в целия столичен район на Атина, предаде grreporter.

Контрастните метеорологични условия засегнаха различни части на Гърция, тъй като температурите спаднаха рязко на най-високите места в страната, а интензивни валежи, силни ветрове, градушка и мълнии преминаха през Атина и околните райони.

Летен сняг и проливни дъждове

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Видеоклипове, споделени онлайн, показват, че части от планината Олимп са покрити със сняг, въпреки че е краят на юли.

Макар снеговалежите през юли да са рядкост, температурите близо до най-високите върхове на планината понякога могат да паднат достатъчно, за да се образува временна снежна покривка.

В същото време в Атина екипи за спешна помощ реагираха на наводнени пътища, паднали дървета, повредена инфраструктура и съобщения за хора, заклещени в асансьори. Няколко основни пътя в и около столицата бяха временно затворени, след като интензивните валежи доведоха до локални наводнения.

Властите затвориха участъци от улица „Пирея“ близо до улиците „Хамостернас“ и „Петру Рали“. Улица „Пирея“ е един от основните маршрути, свързващи централната част на Атина с пристанищния град Пирея.

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Съобщава се за наводнения и на булевард НАТО в Ано Лиосия, западно предградие на Атина, и около Фокионос Негри в централния квартал Кипсели. Нивото на водата в река Кифисос, която тече през западната част на столичния район на Атина, също се повиши след проливния дъжд.