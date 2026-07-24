Румъния: Още не сме идентифицирали дрона, който свалихме

Румъния все още не е идентифицирала произхода или целта на дрона, който беше свален от изтребител F-16 във въздушното й пространство около 11 часа днес, но изглежда е бил "Шахед", заяви началникът на Генералния щаб на армията Георгица Влад, цитиран от Ройтерс и БТА. "Визуално пилотите съобщиха, че дронът е изглеждал като типа "Шахед", посочи пред журналисти той, като добави, че е твърде рано да се правят заключения, тъй като редица технически детайли относно дрона предстои да бъдат установени след разследване. Той каза, че решението за сваляне на чуждестранния летателен апарат е било взето веднага след като той е нарушил въздушното пространство на Румъния. Още: Изтребител свали дрон над Румъния, има опасност от падащи отломки

Дронът е бил наблюдаван непрекъснато

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Дронът е бил придружаван от изтребители непрекъснато от момента на навлизането му във въздушното пространство, увери още Влад. Министерството на отбраната съобщи днес, че след засичането на обекта са били вдигнати два самолета "Юрофайтър Тайфун" на италианските военновъздушни сили и два самолета F-16 на румънските военновъздушни сили, изпълняващи мисия по охрана на въздушното пространство, предаде Аджерпрес. Институцията уточни, че ударът е бил нанесен повече от час след навлизането му във въздушното пространство на страната при град Сулина в окръг Тъулча над ненаселена зона в близост до село Падина, окръг Бузъу, след като чуждестранният летателен апарат бил наблюдаван по целия му маршрут. Още: След сигнал за въздушна тревога: Румъния вдигна два изтребителя F-16