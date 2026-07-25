Втори дрон свален над Румъния само за два дни

Румъния свали дрон във въздушното си пространство в събота за втори пореден ден. Сваляне на дрон се случва за втори път от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. От 2002 г. членката на НАТО, граничеща с Украйна, е била свидетел на чести нахлувания на дронове, включително дронове, падащи на нейна земя. Войските ѝ свалиха дрон за първи път в петък, на около 114 километра от Букурещ. Военните свалиха друг дрон, който “незаконно е навлязъл в румънското въздушно пространство“, днес в 8:34 ч. сутринта (местно време), според министъра на отбраната Раду Мируца. Дронът беше свален на 9,6 километра западно от Сфънту Георге в делтата на Дунав, близо до границата с Украйна, добави министърът. Още: Изтребител свали дрон над Румъния, има опасност от падащи отломки

“Дронът беше засечен от радари на Министерството на националната отбрана, влизащи в нашето въздушно пространство в 8:22 ч., и няколко минути по-късно беше ударен от румънски изтребител F-16“, публикува Мируца във Facebook.

Десетки пъти са засичани дронове

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Нахлувания на дронове в Румъния са били засичани десетки пъти от началото на войната в Украйна. Още: Румъния: Още не сме идентифицирали дрона, който свалихме През май дрон се разби в жилищна сграда, ранявайки двама души и предизвиквайки осъждане от НАТО и Европейския съюз, които обвиниха Русия и предупредиха за по-нататъшни нахлувания.

През 2025 г. румънският парламент прие закон, позволяващ на страната да сваля дронове, нарушаващи въздушното ѝ пространство. В петък председателят на ЕС Урсула фон дер Лайен заяви в ефир X, че “укрепването на отбраната и възпирането по източната ни граница остава основен приоритет“, като похвали румънските военни. Още: Унищожиха съмнителен дрон край Ахтопол (СНИМКИ)