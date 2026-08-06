Земетресение разлюля Румъния: Колко близо е епицентърът до България?

Земетресение с магнитуд 3,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в четвъртък в 13:22 ч. в румънския окръг Бузъу, съобщи румънската информационна агенция Agerpres, позовавайки се на данни на Румънския национален институт за изследвания и разработки в областта на физиката на Земята (INCDFP). Земетресението е станало на дълбочина 140 километра, близо до следните градове: 48 км южно от Бузъу, 52 км североизточно от Плоещ, 62 км югоизточно от Брашов, 67 км югоизточно от Сфънту Георге, 77 км южно от Фокшани и 83 км североизточно от румънския град Търговище.

Колко близо е епицентърът до България?

Де факто епицентърът на труса е бил на близо 200 км от България и предвид ниския му магнитуд е малка вероятността да е усетено у нас. ОЩЕ: Силно земетресение разлюля Вранча, усетено е в Русе

Често обаче трусовете в сеизмичния район Вранча се усещат и в България.

Изключително силно е разрушителното Вранчанско земетресение на 4 март 1977 година в 21:20 ч. То е с магнитуд 7,2 по Рихтер и епицентър в сеизмичната зона Вранча, Румъния. Трусът е с продължителност около 55 секунди и нанася тежки поражения на територията на България, особено в град Свищов, където има и десетки загинали. ОЩЕ: Кое е най-силното земетресение в историята на България